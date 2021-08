Nuoto | l' Italia vince il bronzo alle Olimpiadi | «Nel 2024 ci prenderemo l' oro a Parigi»

(Di domenica 1 agosto 2021) La sorpresa/impresa arriva dalla 4x100. L'uno storiconella specialità mista maschile portando in alto il tricolore in questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020....

Advertising

Eurosport_IT : BUONGIORNO ITALIA ?????? Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi conquistano uno splendido bronzo nella 4x100 misti… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Le due facce di una notte italiana a Cinque cerchi: una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 mist… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020: nuoto, Italia bronzo nella staffetta 4x100 misti #ANSA - LoSportpiubello : Emozioni alla Radio 1939: #Tokio2020 #21 ITALIA - 4x100m mista M(Nuoto) - paltricrazia : RT @Eurosport_IT: BUONGIORNO ITALIA ?????? Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi conquistano uno splendido bronzo nella 4x100 misti maschi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Italia

Federica Pellegrini e Aldo Montano - i "vecchietti" azzurri che hanno fatto la storia dele ... Sicuramente continuerà a fare da giudice di's Got Talent, il talent show in onda su Canale 5, ...L'ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 mista maschile ai Giochi Olimpici ... "Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal. Dopo la strepitosa medaglia nella 4x100 ...IN PRIMO PIANO: Tokyo 2020, nuoto: Italia bronzo nella 4x100 mista maschile. Jacobs show! Vince la batteria dei 100 metri e fa il record italiano. Vela, Tita-Banti strepitosi: son ...Nel nuoto un bronzo, il quindicesimo - che fa salire a 25 il totale delle medaglie finora conquistate dall'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 - con la staffetta 4x100 misti maschili. Nella scherma un ...