Nuoto, l’addio di Federica Pellegrini. Chi la sostituirá nelle staffette? Tutte le candidate (Di domenica 1 agosto 2021) Federica Pellegrini, con il sesto posto nella finale olimpica di Tokyo, sembra avere esaurito la sua esperienza in azzurro. Resta aperto un piccolo spiraglio per gli Europei di Roma in programma nel 2022 ma nulla è scritto e dunque è arrivato il momento, in casa Italia, di guardarsi attorno e di trovare la “staffettista veloce” richiesta a gran voce anche da Elena Di Liddo ai microfoni Rai a fine gara. Le candidate non mancano anche se i tempi garantiti da Federica Pellegrini sul lanciato (52? alto) attualmente non appartengono a nessuna delle nuotatrici in attività. La sostituta naturale sarebbe Silvia Di ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021), con il sesto posto nella finale olimpica di Tokyo, sembra avere esaurito la sua esperienza in azzurro. Resta aperto un piccolo spiraglio per gli Europei di Roma in programma nel 2022 ma nulla è scritto e dunque è arrivato il momento, in casa Italia, di guardarsi attorno e di trovare la “staffettista veloce” richiesta a gran voce anche da Elena Di Liddo ai microfoni Rai a fine gara. Lenon mancano anche se i tempi garantiti dasul lanciato (52? alto) attualmente non appartengono a nessuna delle nuotatrici in attività. La sostituta naturale sarebbe Silvia Di ...

Advertising

infoitsport : Federica Pellegrini: l'addio al nuoto e la dedica al fidanzato Matteo Giunta - canyonoddity : un grazie al nuoto italiano (e non) che come al solito mi regala emozioni che solo questo sport è in grado di fare,… - mmarauders_ : voi non potete farmi vedere l'addio di phelps quando anche la regina saluta il nuoto per sempre questo è un comport… - michiamanostar : RT @Ri_Ghetto: Stasera ultima levataccia per il nuoto, da domani addio sveglie notturne perché tanto l’atletica di notte schiera le batteri… - __moonrise : RT @Ri_Ghetto: Stasera ultima levataccia per il nuoto, da domani addio sveglie notturne perché tanto l’atletica di notte schiera le batteri… -