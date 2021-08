Nuoto, Federica Pellegrini non si ritira (per ora…)! Sicura la presenza in gara fino a novembre (Di domenica 1 agosto 2021) Oggi Federica Pellegrini ha chiuso ufficialmente la sua quinta partecipazione alle Olimpiadi. A Tokyo 2020 la Divina ha preso parte alla finale della 4×100 mista insieme a Margherita Panziera, Martina Carraro ed Elena Di Liddo: le azzurre sono giunte seste nella gara vinta dall’Australia davanti a Stati Uniti e Canada. Il ritiro dalle gare, tuttavia, per il momento è ancora posticipato. La quasi 33enne di Spinea (il suo compleanno sarà il prossimo 5 agosto) prenderà parte infatti alla International Swimming League, competizione a squadre che si svolgerà a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre e che vedrà impegnate diverse star delle ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Oggiha chiuso ufficialmente la sua quinta partecipazione alle Olimpiadi. A Tokyo 2020 la Divina ha preso parte alla finale della 4×100 mista insieme a Margherita Panziera, Martina Carraro ed Elena Di Liddo: le azzurre sono giunte seste nellavinta dall’Australia davanti a Stati Uniti e Canada. Il ritiro dalle gare, tuttavia, per il momento è ancora posticipato. La quasi 33enne di Spinea (il suo compleanno sarà il prossimo 5 agosto) prenderà parte infatti alla International Swimming League, competizione a squadre che si svolgerà a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre e che vedrà impegnate diverse star delle ...

