Nuoto | bronzo Italia nella 4×100 mista uomini

FINOfficial_ : Simona Quadarella reagisce da campionessa, tira fuori gli occhi da tigre e negli 800 stile libero conquista un BRON… - RaiSport : ??Le medaglia di oggi - #31luglio ?? #Quadarella - BRONZO #nuoto ?? #Testa - BRONZO #pugilato ?? #Nespoli - ARGEN… - giomalago : Che emozioni a #Tokyo2020! Nel #canottaggio oro splendente per Federica #Cesarini-Valentina #Rodini e grande bronzo… - infoitsport : Tokyo 2020, nuoto: la staffetta 4x100 mista maschile è di bronzo - Sportmediaset - Nuotomania : -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto bronzo

Per gli azzurri è il quindicesimo. L'Italia è medaglia dinella staffetta 4x100 misti dimaschile. Gli azzurri, Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi, hanno chiuso alle spalle di Usa (oro e record del mondo in ...Le medaglie vanno all'Australia in 3'51"60 (record olimpico), argento agli Usa in 3'51"73 eal Canada in 3'52"60, sotto il podio la Cina in 3'54"13 e la Svezia di Sarah Sjostrom in 3'54"27. ...Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri non è andato a medaglia nei 1500 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurro ha chiuso in quarta posizione. Oro allo statunitense Robert Finke, arg ...Roma, 1 ago. (LaPresse) – L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il quartetto composto da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federic ...