Nuoto | Barelli | “Sarebbe bello vedere Federica Pellegrini agli Europei l’anno prossimo”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 agosto 2021) Il presidente della FederPaoloha parlato in mixed zone al termine delle gare dialle Olimpiadi di Tokyo 2020. In particolare, l’uomo ha speso parole al miele per: “Stiamo parlando di un’atleta applaudita da tutto il mondo del. Qualunque cosa decida di fare per valorizzare ilitaliano noi saremo felici di accoglierla. C’è grande disponibilità e ci confronteremo dopo le gare. Personalmente mi piacerebbe vederla. Mai dire ...