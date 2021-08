Notte magica a Tokyo | Gimbo e Jacobs sono oro per fare la storia azzurra

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 1 agosto 2021) Unadavvero. E’ un anno di grandi successi per la nostra Italia e anche dalle Olimpiadi arriva una serata che passerà alla. Un pomeriggio per noi in Italia, unad’oro per gli atleti a. Doppia medaglia d’oro, da non crederci per l’atletica. Un sogno che si realizza, un record che si infrange. Gianmarco Tamberi e Marcellcorrono abbracciati con il tricolore, si tengono per mano, si baciano.medaglia d’oro dopo due prove strepitose. Peril gradino del podio più alto da condividere, per Marcell un record che ...