Non funziona Salutelazio.it il 1 agosto, problemi per prenotazione vaccini (Di domenica 1 agosto 2021) In questa domenica 1 agosto non funziona Salutelazio.it, il sito della Regione guidata da Luca Zingaretti utile soprattutto alla prenotazione dei vaccini. Ne consegue che ogni operazione del portale è completamente inibita, considerando che pure nel visualizzare la Home si materializza un messaggio di errore. Sarà l'obbligo di Green Pass per molti luoghi al chiuso al via il prossimo 6 agosto ma è innegabile come negli ultimi giorni gli accessi al portate della Regione Lazio come ad altri siti affini delle regioni d'Italia siano moltiplicati. In effetti più cittadini stanno provvedendo ...

