Non è un sogno! Jacbos oro nei 100 metri. Roba da urlo: lui e Gimbo, i 15 minuti più belli nella storia dell'atletica italiana (Di domenica 1 agosto 2021) Pazzesco. Mai visto. Nè immaginato: con una corsa in 9,80 secondi un italiano è campione olimpico a Tokyo 2020 nella gara più attesa, più importante, più pazzesca di tutte. Trionfa Marcell Jacobs. Non è un sogno. Si ribadisce: un italiano che vince ai giochi olimpici ai cento metri. Il tutto pochi secondi dopo il trionfo di Gianmarco Timberi, oro nel salto in alto. Il quarto d'ora più pazzesco, dolce e trionfale nella storia dell'atletica italiana. A breve tutti gli aggiornamenti Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Pazzesco. Mai visto. Nè immaginato: con una corsa in 9,80 secondi un italiano è campione olimpico a Tokyo 2020gara più attesa, più importante, più pazzesca di tutte. Trionfa Marcell Jacobs. Non è un sogno. Si ribadisce: un italiano che vince ai giochi olimpici ai cento. Il tutto pochi secondi dopo il trionfo di Gianmarco Timberi, oro nel salto in alto. Il quarto d'ora più pazzesco, dolce e trionfale. A breve tutti gli aggiornamenti

