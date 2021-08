"Noi responsabili per salvare l'Italia. Senza la Lega tasse e ius soli" (Di domenica 1 agosto 2021) Salvini rivendica l'ingresso nel governo Draghi. E al segretario dem: "Ha il nervo scoperto...". Dubbi sul green pass: "Applicato oggi significa escludere dalla vita 30 milioni di Italiani". Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 agosto 2021) Salvini rivendica l'ingresso nel governo Draghi. E al segretario dem: "Ha il nervo scoperto...". Dubbi sul green pass: "Applicato oggi significa escludere dalla vita 30 milioni dini".

Ultime Notizie dalla rete : Noi responsabili Kabukicho, la faccia sporca di Tokyo Forse, se proprio dovessimo trovare una similitudine con i mondi europei piu vicini a noi, ... inizia la caccia allo straniero: i cinesi, i coreani e i taiwanesi vengono ritenuti responsabili del ...

Incendi in Sicilia, così crimine e inefficienze bruciano l'isola "Noi facciamo tutto il possibile " dice il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino " ma ... Alcuni dei responsabili del grande incendio dell'agosto scorso, ad esempio, sono stati scoperti. Sono ...

"Noi responsabili per salvare l'Italia. Senza la Lega tasse e ius soli" il Giornale "Noi responsabili per salvare l'Italia. Senza la Lega tasse e ius soli" Salvini rivendica l'ingresso nel governo Draghi. E al segretario dem: "Ha il nervo scoperto...". Dubbi sul green pass: "Applicato oggi significa escludere dalla vita 30 milioni di italiani".

I residenti dicono: «Non siamo stati noi a bruciare» SASSARI. Si sentono chiamati in causa, anche se ufficialmente nessuno può dire che sono stati loro ad appiccare l’incendio. E a pensarci bene che senso avrebbe, considerato che il cumulo dei rifiuti..

