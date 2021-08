No Tav, “Siamo entrati nel cantiere di Chiomonte. 10mila agenti non ci fermeranno” (Di domenica 1 agosto 2021) “Siamo riusciti ad entrare all’interno del cantiere e a mettere fuori uso una jeep Lince dell’esercito”. I No Tav rivendicano l’assalto di ieri pomeriggio al cantiere di Chiomonte (Torino). “Durante la marcia un gruppo di No Tav scendendo dai boschi è riuscito ad entrare all’interno del cantiere nei pressi dell’area archeologica tagliando le reti – spiegano – tante azioni che dimostrano che nulla può un esercito mercenario e spaesato contro la determinazione e la conoscenza del territorio di chi è radicato in questa valle”.“Non basteranno diecimila agenti per fermare i No Tav”, aggiungono ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 1 agosto 2021) “riusciti ad entrare all’interno dele a mettere fuori uso una jeep Lince dell’esercito”. I No Tav rivendicano l’assalto di ieri pomeriggio aldi(Torino). “Durante la marcia un gruppo di No Tav scendendo dai boschi è riuscito ad entrare all’interno delnei pressi dell’area archeologica tagliando le reti – spiegano – tante azioni che dimostrano che nulla può un esercito mercenario e spaesato contro la determinazione e la conoscenza del territorio di chi è radicato in questa valle”.“Non basteranno diecimilaper fermare i No Tav”, aggiungono ...

