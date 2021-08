No tav, bombe carta contro la polizia: due feriti. La rabbia degli agenti: rischiamo la nostra vita (Di domenica 1 agosto 2021) “Non basteranno 10.000 agenti per fermare i No Tav”. Gli attivisti che si oppongono all’alta velocità rivendicano sui social l’impresa di ieri. E gioiscono per il loro attacco contro le forze dell’ordine. “Nonostante un enorme dispiegamento di forze dell’ordine un gruppo di No Tav, scendendo dai boschi, è riuscito ad entrare all’interno del cantiere nei pressi dell’area archeologica di Chiomonte tagliando le reti e mettendo fuori uso una jeep lince dell’esercito”. La loro violenta azione poteva procurare un morto: un ordigno artigianale da loro lanciato ha infatti preso in volto un polizotto che solo grazie al casco si è salvato. Assalto dei No tav: due ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 1 agosto 2021) “Non basteranno 10.000per fermare i No Tav”. Gli attivisti che si oppongono all’alta velocità rivendicano sui social l’impresa di ieri. E gioiscono per il loro attaccole forze dell’ordine. “Nonostante un enorme dispiegamento di forze dell’ordine un gruppo di No Tav, scendendo dai boschi, è riuscito ad entrare all’interno del cantiere nei pressi dell’area archeologica di Chiomonte tagliando le reti e mettendo fuori uso una jeep lince dell’esercito”. La loro violenta azione poteva procurare un morto: un ordigno artigianale da loro lanciato ha infatti preso in volto un polizotto che solo grazie al casco si è salvato. Assalto dei No tav: due ...

