No Tav, attivisti: “10.000 agenti non basteranno a fermarci” (Di domenica 1 agosto 2021) “Non basteranno 10.000 agenti per fermare i No Tav”. Lo scrive il movimento sui social, rivendicando quanto successo ieri pomeriggio, quando – si legge – “nonostante un enorme dispiegamento di forze dell’ordine un gruppo di No Tav, scendendo dai boschi, è riuscito ad entrare all’interno del cantiere nei pressi dell’area archeologica di Chiomonte tagliando le reti e mettendo fuori uso una jeep lince dell’esercito”. Negli scontri di ieri pomeriggio due poliziotti sono rimasti feriti e cinque automezzi delle forze dell’ordine sono stati danneggiati. Tutto ciò, secondo gli attivisti No Tav “dimostra che nulla può un esercito mercenario e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) “Non10.000per fermare i No Tav”. Lo scrive il movimento sui social, rivendicando quanto successo ieri pomeriggio, quando – si legge – “nonostante un enorme dispiegamento di forze dell’ordine un gruppo di No Tav, scendendo dai boschi, è riuscito ad entrare all’interno del cantiere nei pressi dell’area archeologica di Chiomonte tagliando le reti e mettendo fuori uso una jeep lince dell’esercito”. Negli scontri di ieri pomeriggio due poliziotti sono rimasti feriti e cinque automezzi delle forze dell’ordine sono stati danneggiati. Tutto ciò, secondo gliNo Tav “dimostra che nulla può un esercito mercenario e ...

Advertising

settimo771 : RT @Adnkronos: #NoTav, attivisti: '10.000 agenti non basteranno a fermarci'. - hogiadato : RT @Adnkronos: #NoTav, attivisti: '10.000 agenti non basteranno a fermarci'. - Adnkronos : #NoTav, attivisti: '10.000 agenti non basteranno a fermarci'. - fisco24_info : No Tav, attivisti: '10.000 agenti non basteranno a fermarci': Il movimento sui social rivendica quanto successo ier… - italiaserait : No Tav, attivisti: “10.000 agenti non basteranno a fermarci” -