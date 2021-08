No-green pass in piazza Dante, il sindacato Sugc: Accerchiata e insultata giornalista Sky (Di domenica 1 agosto 2021) Solidarietà da parte del sindacato unitario giornalisti della Campania (Sugc) alla giornalista di Sky Tg24 Gaia Bozza, “Accerchiata e insultata” a Napoli in piazza Dante durante una protesta “no-green pass”. I manifestanti, riferisce il Sugc, “le hanno urlato ‘giornalista terrorista’, ‘venduti’ e insulti di ogni tipo; qualcuno ha cercato anche di aggredirla, ma è stato bloccato da altri manifestanti. La situazione si è fatta difficile e la redazione di Sky è stata costretta a interrompere la diretta. E’ ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Solidarietà da parte delunitario giornalisti della Campania () alladi Sky Tg24 Gaia Bozza, “” a Napoli indurante una protesta “no-”. I manifestanti, riferisce il, “le hanno urlato ‘terrorista’, ‘venduti’ e insulti di ogni tipo; qualcuno ha cercato anche di aggredirla, ma è stato bloccato da altri manifestanti. La situazione si è fatta difficile e la redazione di Sky è stata costretta a interrompere la diretta. E’ ...

