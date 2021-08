Nizza-Milan, Pobega convince ma non basta: cosa ci ha detto l’amichevole (Di domenica 1 agosto 2021) Tommaso Pobega ha giocato da titolare l'amichevole Nizza-Milan, terminata 1-1. Ecco l'analisi della prestazione del centrocampista Leggi su pianetamilan (Di domenica 1 agosto 2021) Tommasoha giocato da titolare l'amichevole, terminata 1-1. Ecco l'analisi della prestazione del centrocampista

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - AntoVitiello : #Hauge fuori dai convocati per Nizza- #Milan per scelta tecnica - DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - milansette : Saelemaekers dopo Nizza-Milan: 'Continuiamo su questa strada' #acmilan #rossoneri - PianetaMilan : #NizzaMilan, il solito @RafaeLeao7 in amichevole: volenteroso ma poco concreto #Leao #ACMilan #Milan #SempreMilan -