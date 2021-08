Niente da fare per Filippo Tortu | l’azzurro è fuori dalla finale dei 100 metri

(Di domenica 1 agosto 2021)non ce l’ha fatta. L’ex primatista italiano nei 100piani non riesce a conquistare un posto nelladella distanza regina ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo una partenza migliore rispetto a ieri,si piazza in ultima posizione con 9?98, abbassando il proprio personale di un centesimo. Leggi anche: Tokyo 2020, l’Italia nei 100vola: in semie Jacobs. Il medagliere azzurro a 24 Marcell Jacobs, chi è il recordman italiano dei 100che punta a una medaglia a Tokyo 2020 Jacobs è un lampo, ...

Advertising

Eurosport_IT : Niente da fare, per la prima volta dal 1980 l'Italia chiude i Giochi Olimpici senza ori dalla scherma ??????… - trash_italiano : Niente da fare, neanche dopo un anno e mezzo - eliloveslm : comunque quando si ha troppa voglia di fare gli alternativi ed esternarlo al mondo intero significa che di alternat… - daninovaro : RT @Volpina67046713: @Gianmar26145917 @Venere781 Nulla da fare…. è nel loro DNA la prepotenza, l’intolleranza, il dispotismo, il disprezzo… - livia64livia : @ComunistaRosso @Matteo07294851 Oppure ci sarebbe l’alternativa “naturale” di non accanirsi terapeuticamente sui ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente fare

... coerenza o consapevolezza di non poter piùbene il proprio lavoro. Lo stesso Matteo Salvini e ...la tua professionalità delle accuse che avrebbero fatto incazzare pure un panda e che fai?, ...daper Filippo Tortu. Nella sua semifinale il milanese è 7°in 10"16 tempo peggiore di 6 centesimi rispetto a quello ottenuto in batteria.Tortu fuori dalla finale dei 100 metri. Nei 1500 Paltrinieri quarto, delusione dalla scherma. Vela, corsa all'oro per Tita-Banti. Nell’atletica si qualificano Re e Fantini. Tutti i risultati di oggi ...CARRARA. Niente boccali in alto per il secondo anno consecutivo. Salta di nuovo la Carrara Bier Fest: la kermesse italo-bavarese che ogni fine estate porta negli spazi di CarraraFiere decine di miglia ...