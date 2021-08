Nicola Cuccovillo nuovo tecnico delle under 18 e under 20 della Rari Nantes Salerno

Advertising

antonellaa262 : La Rari Nantes Nuoto Salerno annuncio accordo tecnico con Nicola Cuccovillo che allenerà le categorie Under 18 e Un… - salernonotizie : Rari Nantes Salerno: Nicola Cuccovillo nuovo tecnico dell’Under 18 e 20 -

Mfsport.net

La Rari Nantes Nuoto Salerno è lieta annunciare l'accordo tecnico conche allenerà le categorie Under 18 e Under 20 per la prossima stagione agonistica 2021/22. "Oltre alle doti tecniche - afferma il Presidente Gallozzi - abbiamo potuto apprezzare le ...Bisceglie - A breve, stretta nell'abbraccio di mamma Giovanna e papà Mauro nonché del fidanzato(oltre a quello collettivo della sua Bisceglie), Elena Di Liddo farà scattare il conto alla rovescia verso l'obiettivo che ne consacrerà la carriera, inseguito per dieci, lunghi anni:...Stampa La Rari Nantes Nuoto Salerno è lieta annunciare l’accordo tecnico con Nicola Cuccovillo che allenerà le categorie Under 18 e Under 20 per la prossima stagione agonistica 2021/22. “Oltre alle do ...