Netflix, serie tv e film in uscita ad agosto (Di domenica 1 agosto 2021) agosto chiama ferie, ma Netflix rimane attivo – come nel resto dell’anno – con grandi novità tra film e serie TV. I nuovi titoli sono disponibili per tutti gli abbonati, che possono così scegliere tra serie originali e classici. Il catalogo è destinato ad ampliarsi con nuovi contenuti e, tra questi, c’è anche C’era una volta a Hollywood. Lo Sciame, Beckett e The Kissin Booth 3 sono i film scelti per la lista di original della nuova mandata di Netflix, mentre tra le serie TV si attende il debutto di Post Mortem e Clickbait, oltre ad Al Nuovo Gusto di ... Leggi su dilei (Di domenica 1 agosto 2021)chiama ferie, marimane attivo – come nel resto dell’anno – con grandi novità traTV. I nuovi titoli sono disponibili per tutti gli abbonati, che possono così scegliere traoriginali e classici. Il catalogo è destinato ad ampliarsi con nuovi contenuti e, tra questi, c’è anche C’era una volta a Hollywood. Lo Sciame, Beckett e The Kissin Booth 3 sono iscelti per la lista di original della nuova mandata di, mentre tra leTV si attende il debutto di Post Mortem e Clickbait, oltre ad Al Nuovo Gusto di ...

Advertising

GianzDav : @Chini_Francesco @CeccoNebbia @VperVents @LG_1974 @robertdolci @Scacciavillani @gzibordi @woland23 @UnitedPlanetFe1… - MChiara25 : Serie TV da iniziare su Netflix/Prime? Leggere, anzi leggerissime. - EmeraldKnight6 : @franco_sala @alfredoferrante Se non fanno una serie su Netflix di almeno 5 stagioni su questa conversazione, non c… - _LordN : Appena visto il film di Netflix su Chernobyl: una merdata colossale Niente a che vedere con il capolavoro della serie di HBO - 14sigarette : NO VABRBDBDBDB MA L'ATTRICE CHE INTERPRETA KIARA STA CON UNRA RAGAZZA OMMIODIO QUESTA COSA DEVE SUCCEDERE ANCHE NEL… -