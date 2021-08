Napoli, in amichevole senza tanti titolari. Gazzetta esalta Spalletti (Di domenica 1 agosto 2021) Il Napoli vince in amichevole con il Bayern Monaco e secondo Gazzetta dello Sport già si vede la mano del tecnico azzurro. Il sistema di gioco resta uguale, ma i movimenti ed il modo di interpretarlo sono molto diversi. L’amichevole resta una prova importante, ovviamente non decisiva, ma vincere con il Bayern senza tanti titolari deve pur significare qualcosa. Spalletti a fine partita si è detto molto soddisfatto, pur sapendo che devono essere fatti molti passi avanti. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: Certo, non va dimenticato che ... Leggi su napolipiu (Di domenica 1 agosto 2021) Ilvince incon il Bayern Monaco e secondodello Sport già si vede la mano del tecnico azzurro. Il sistema di gioco resta uguale, ma i movimenti ed il modo di interpretarlo sono molto diversi. L’resta una prova importante, ovviamente non decisiva, ma vincere con il Bayerndeve pur significare qualcosa.a fine partita si è detto molto soddisfatto, pur sapendo che devono essere fatti molti passi avanti. Ecco quanto scrivedello Sport: Certo, non va dimenticato che ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, sconfitto il #BayernMonaco in amichevole grazie ad una doppietta di #Osimhen - Gazzetta_it : Che Napoli! Vince 3-0 in casa del Bayern! - GoalItalia : Grande vittoria per il #Napoli, trascinato da un super #Osimhen ?? Battuto il #BayernMonaco 0-3 ?? - napolipiucom : Napoli, in amichevole senza tanti titolari. Gazzetta esalta Spalletti #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli… - TOSADORIDANIELA : RT @gloriapoch72: Bel Napoli, concentrato nel primo tempo, decisivo nel secondo Ma non possiamo perdere un giocatore ad amichevole, però S… -