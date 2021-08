Napoli | domani la ripresa dopo la trasferta di Monaco Martedì il ritorno di Insigne | Di Lorenzo e Meret

(Di domenica 1 agosto 2021)il brillante successo nel test internazionale contro il Bayernall’Allianz Arena nella “Audi Football Summit”, ilriprenderàpomeriggio la preparazione all’SSCKonami Training Center.si aggregheranno al gruppo i tre azzurri campioni d’Europa:, Diche svolgeranno test medici e atletici. Il, di seguito, sarà impegnato in un’ altra amichevole di rilievo contro il Wisla Cracovia mercoledì 4 agosto al Henryk Reyman Stadium di Cracovia alle ore 18. Lo ...

l'affare con la Juve dovrebbe essere concluso fra oggi e; al Santos andranno 3 milioni per ... Gennaro TUTINO, attaccante, classe 1996, dovrebbe lasciare il Napoli per il Parma, ma in cambio di 6 ...