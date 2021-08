Musso: «Ho sempre ammirato l’Atalanta. Obiettivi? Sarà una stagione difficile» (Di domenica 1 agosto 2021) Juan Musso, nuovo portiere dell’Atalanta, si è presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro: le sue dichiarazioni Juan Musso, nuovo portiere dell’Atalanta, si è presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Le sue dichiarazioni. Obiettivi – «È stato un mese intenso, è stata una gioia immensa vincere la Copa America. Ho avuto una stagione abbastanza impegnativa, ma non vedevo l’ora di allenarmi qui a Zingonia. Sarà un’annata impegnativa, con tante gare importanti. La Champions è una competizione magnifica, ho sempre sognato giocarla. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Juan, nuovo portiere del, si è presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro: le sue dichiarazioni Juan, nuovo portiere del, si è presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Le sue dichiarazioni.– «È stato un mese intenso, è stata una gioia immensa vincere la Copa America. Ho avuto unaabbastanza impegnativa, ma non vedevo l’ora di allenarmi qui a Zingonia.un’annata impegnativa, con tante gare importanti. La Champions è una competizione magnifica, hosognato giocarla. ...

