Musica, Emis Killa: debutto in vetta in classifica tra gli album più venduti della settimana (Di domenica 1 agosto 2021) Un debutto col botto quello di Emis Killa nella classifica degli album più venduti della settimana appena trascorsa, tanto da scalzare dal podio i Maneskin e l’eco dei loro successi internazionali e nazionali. Resistono invece Rkomi e Sangiovanni. Analizzando nel dettaglio le rilevazioni Fimi-Gfk, rese note ad ANSA Musica, Keta Music vol. 3, il nuovo mixtape di Emis Killa, si piazza direttamente in vetta. Questo è terzo capitolo della trilogia che raccoglie le tracce ... Leggi su velvetmag (Di domenica 1 agosto 2021) Uncol botto quello dinelladeglipiùappena trascorsa, tanto da scalzare dal podio i Maneskin e l’eco dei loro successi internazionali e nazionali. Resistono invece Rkomi e Sangiovanni. Analizzando nel dettaglio le rilevazioni Fimi-Gfk, rese note ad ANSA, Keta Music vol. 3, il nuovo mixtape di, si piazza direttamente in. Questo è terzo capitolotrilogia che raccoglie le tracce ...

