Mps-Unicredit | caso diventa politico | le commissioni Finanze chiedono di sentire Franco Il ministro potrebbe riferire già mercoledì Il nodo della candidatura di Letta a Siena

(Di domenica 1 agosto 2021) Ildel Monte dei Paschi ditrattativa sull’acquisizione da parte diirrompe sulla scena politica. Sabato le capogruppo Pd di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi come il deputato di LeU Stefano Fassina, oltre a Lega, M5S e FdI, hanno chiesto alDanielediin Parlamento. Domenica pomeriggio è emerso che i presidenti delle, Luigi Marattin (Iv) e Luciano D’Alfonso (Pd), hanno formalizzato la richiesta diil ...

... "è sopravvissuta alle guerre, rischia di non sopravvivere ai Dem. Il deputato del Pd di Siena (Padoan) si è dimesso per andare a fare... il presidente di. Vi sembra normale?", incalza. ...... eletto a Siena e poi divenuto presidente di, la stessa banca che vuole acquisire, dà molte risposte sulle idee del Pd riguardo al futuro dell'istituto senese '.Mentre la politica ha già agitato lo spettro dei 6-7 mila tagli al personale del Monte dei Paschi, un terzo degli attuali dipendenti. Ma se una parte degli sportelli, con relativi dipendenti, sarà ...Principale azionista lo Stato italiano (ben oltre il 60%). Stato che nel 2017 aveva già dovuto spendere 5,4 miliardi per salvare la banca, ma entro il 31 dicembre deve uscire dall’azionariato. La trat ...