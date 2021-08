Motocross, GP Belgio gara-1: Herlings svetta su Febvre. Cairoli chiude il podio in rimonta! (Di domenica 1 agosto 2021) Jeffrey Herlings vince gara-1 del Gran Premio del Belgio, sesta prova del Mondiale Motocross 2021. Lo spettacolo non è mancato con l’olandese di KTM che vince nel finale dopo un lungo inseguimento al francese Romain Febvre (Kawasaki). Terza piazza per il nostro Tony Cairoli che recupera punti preziosi in classifica allo sloveno Tim Gajser, settimo in questa prima competizione. Nella sabbia fiamminga abbiamo assistito all’ottimo spunto da parte di Febvre (Kawasaki). Il pilota transalpino ha cercato subito un allungo sull’olandese Jeffrey Herlings (KTM) e ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Jeffreyvince-1 del Gran Premio del, sesta prova del Mondiale2021. Lo spettacolo non è mancato con l’olandese di KTM che vince nel finale dopo un lungo inseguimento al francese Romain(Kawasaki). Terza piazza per il nostro Tonyche recupera punti preziosi in classifica allo sloveno Tim Gajser, settimo in questa prima competizione. Nella sabbia fiamminga abbiamo assistito all’ottimo spunto da parte di(Kawasaki). Il pilota transalpino ha cercato subito un allungo sull’olandese Jeffrey(KTM) e ...

