Monreale piange un giovane ispettore della municipale | lacrime e stazio

(Di domenica 1 agosto 2021) “Giornata molto triste per il Comune di, S. C. era un bravo dipendente, un bravo vigile ma soprattutto un bravo uomo”. Queste le parole dwl sindaco diAlberto Arcidiacono alla notizianotiziaterribile notiziamorte dell’di polizia. (Non scriviamo il nome per rispetto dei figli minorenni) L’uomo si sarebbe tolto la vita nella sua casa di Misilmeri. Soffriva di una malattia quale è la depressione. Una notizia che ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano. “Quali pensieri abbiano accompagnato il suo ...

Sono 308 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore. La nostra redazione si unisce al cordoglio di un paese intero e si stringe virtualmente attorno alla famiglia del concitta ...