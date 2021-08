Milioni di italiani annullano le vacanze? La paura sta tornando (Di domenica 1 agosto 2021) Milioni di italiani potrebbero essere costretti ad annullare le caratteristiche vacanze agostane. Un rischio concreto. Qual è il motivo? vacanze – italiani (AdobeStock)Quando si pensa alle vacanze e le si associa all’Italia si evoca immediatamente il potenziale turistico immenso del nostro paese, espresso dalle splendide città d’arte, dai borghi caratteristici e rilassati, e dai luoghi di villeggiatura in mare e in montagna. Ma ci si riferisce anche una tradizione consolidata, risalente agli anni felici del boom economico del secondo dopoguerra. Il rito della vacanza di Ferragosto, ... Leggi su chenews (Di domenica 1 agosto 2021)dipotrebbero essere costretti ad annullare le caratteristicheagostane. Un rischio concreto. Qual è il motivo?(AdobeStock)Quando si pensa allee le si associa all’Italia si evoca immediatamente il potenziale turistico immenso del nostro paese, espresso dalle splendide città d’arte, dai borghi caratteristici e rilassati, e dai luoghi di villeggiatura in mare e in montagna. Ma ci si riferisce anche una tradizione consolidata, risalente agli anni felici del boom economico del secondo dopoguerra. Il rito della vacanza di Ferragosto, ...

