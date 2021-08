Milan, Tonali: «Dobbiamo giocare con le nostre idee. Sui nuovi arrivi…» (Di domenica 1 agosto 2021) Nell’intervista concessa ai microfoni di Milan TV, Sandro Tonali ha fatto il punto sui rossoneri dopo l’amichevole col Nizza In seguito al pareggio con il Nizza, Sandro Tonali ha fatto il punto sul Milan ai microfoni della televisione ufficiale rossonera: «E’ stata una partita dal ritmo alto, utile per mettere minuti nelle gambe. Siamo andati bene, l’intensità era altissima e ci fa bene giocare queste partite in questa fase del pre campionato. E’ bello e giusto tornare così e speriamo di riavere presto i tifosi anche a San Siro. Noi siamo il Milan, non Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Nell’intervista concessa ai microfoni diTV, Sandroha fatto il punto sui rossoneri dopo l’amichevole col Nizza In seguito al pareggio con il Nizza, Sandroha fatto il punto sulai microfoni della televisione ufficiale rossonera: «E’ stata una partita dal ritmo alto, utile per mettere minuti nelle gambe. Siamo andati bene, l’intensità era altissima e ci fa benequeste partite in questa fase del pre campionato. E’ bello e giusto tornare così e speriamo di riavere presto i tifosi anche a San Siro. Noi siamo il, non...

Advertising

AntoVitiello : Convocati #Milan per Nizza PORTIERI: Maignan, Tatarusanu. DIFENSORI: Tomori, Calabria, Romagnoli, Theo, Ballo-… - sportli26181512 : Tonali: 'Noi siamo il Milan, giochiamo sempre secondo le nostre idee. I nuovi? Sembrano qui da anni...': Dopo il pa… - Drezzimovic : RT @RealMarco94: Una soluzione provata con insistenza nel 2T del Milan contro il Nizza. Dal 442 in non possesso si effettua in possesso una… - MarcoR222 : RT @RealMarco94: Una soluzione provata con insistenza nel 2T del Milan contro il Nizza. Dal 442 in non possesso si effettua in possesso una… - YBah96 : RT @RealMarco94: Una soluzione provata con insistenza nel 2T del Milan contro il Nizza. Dal 442 in non possesso si effettua in possesso una… -