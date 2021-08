Milan, Pioli: «Gazidis sarà la nostra forza, così otterremo i risultati» (Di domenica 1 agosto 2021) Stefano Pioli si racconta a 360°: ecco le dichiarazioni del tecnico del Milan sul suo passato e sulla visione del calcio Stefano Pioli si racconta ai microfoni di Milan TV. Le sue parole. CALCIO E BASKET – «Io sono amante dello sport ad alto livello di qualsiasi genere. Ad alti livelli si può prendere sempre qualcosa a livello di motivazione o anche a livello tecnico. Qualcosina ho provato a portarlo dal basket ma sono due sport molto diversi. Però magari sulle palle inattive qualcosa possiamo averlo portato via». EURO 2020 – «Quest’estate c’è stato il binomio dell’Italia agli Europei con Berrettini, secondo me hanno ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Stefanosi racconta a 360°: ecco le dichiarazioni del tecnico delsul suo passato e sulla visione del calcio Stefanosi racconta ai microfoni diTV. Le sue parole. CALCIO E BASKET – «Io sono amante dello sport ad alto livello di qualsiasi genere. Ad alti livelli si può prendere sempre qualcosa a livello di motivazione o anche a livello tecnico. Qualcosina ho provato a portarlo dal basket ma sono due sport molto diversi. Però magari sulle palle inattive qualcosa possiamo averlo portato via». EURO 2020 – «Quest’estate c’è stato il binomio dell’Italia agli Europei con Berrettini, secondo me hanno ...

