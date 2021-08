Milan | James Rodriguez si candida | ' Serie A buona opzione'

Advertising

persemprecalcio : ??? #JamesRodriguez ????, dopo l'esperienza in #Premier, in un'intervista ha aperto alla possibilità di poter venire i… - la_rossonera : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Milan: continua la caccia al trequartista ?? Alcuni rumors vogliono i rossoneri interessati a #James (che chiama inta… - Cucciolina96251 : RT @sportmediaset: Mercato Milan, #JamesRodriguez: 'La Serie A sarebbe una buona opzione'. #SportMediaset - sportmediaset : Mercato Milan, #JamesRodriguez: 'La Serie A sarebbe una buona opzione'. #SportMediaset - giovanni_delle : @Glongari @Footballogue Zyech e James sono nomi possibili per il Milan? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan James

Rodriguez via dall'Everton, c'è ilRodriguez apre al trasferimento al"Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, mi manca la Serie A. Per me sarebbe ...E' una operazione low cost e iltoglierebbe l'opzione che ha su Pessina abbassando cos' l'... Si mormora di Isco eRodriguez. Sono due nomi importanti, da prima pagina. E per me è un sì ad ...Il Milan sfrutterà i segnali lanciati da James Rodriguez? Nelle ultime ore il fantasista colombiano è tornato a parlare del suo futuro attraverso una diretta Twitch, facendo intuire di voler lasciare ...L'attaccante colombiano dell'Everton: "Ho già giocato in tanti campionati, andassi in quello italiano sarebbe un record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, penso pochi" ...