Milan, concorrenza per Vignato: c’è mezza Europa sul baby gioiello (Di domenica 1 agosto 2021) Samuele Vignato, 17enne stellina del ChievoVerona, è finito sal taccuino del Milan, che dovrà vedersela con una nutrita concorrenza Vignato: Milan, Inter, Juve ed Europa sul gioiello del Chievo. Il 17enne Samuele piace alle big d’Italia e anche all’estero. Gazzetta dello sport di questa mattina apre ufficialmente la corsa al giovane talento italiano, seguito anche da Barcellona e Bayern Monaco. SI SGOMITA- «Le grandi sgomitano per Samuele Vignato-si legge- Il 17enne gioiellino del Chievo presto potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Samuele, 17enne stellina del ChievoVerona, è finito sal taccuino del, che dovrà vedersela con una nutrita, Inter, Juve edsuldel Chievo. Il 17enne Samuele piace alle big d’Italia e anche all’estero. Gazzetta dello sport di questa mattina apre ufficialmente la corsa al giovane talento italiano, seguito anche da Barcellona e Bayern Monaco. SI SGOMITA- «Le grandi sgomitano per Samuele-si legge- Il 17enne gioiellino del Chievo presto potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione a ...

Advertising

persemprecalcio : ?? #KaioJorge ???? sarà un giocatore della #Juventus. Vinta la concorrenza di Milan e Benfica. Al #Santos andranno ci… - Calciomerc : #EintrachtFrankfurt molto vicino a #Hauge battuta la concorrenza del #Wolfsburg. Cessione ad un passo. #Milan #Calciomercato - xyz21271663 : Quella della concorrenza costava meno Ma quando ho visto i colori... #Milan - JohSogos : @davide31buffa @Elliottinvmgmt merd??sta creando una marea di danni di immagine sul mercato al @acmilan Ormai girano… - AFerraz002 : @DiMarzio Se non buttate sempre in mezzo il Milan non siete contenti.....fu accostato a rossoneri nel Gennaio scors… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan concorrenza Juventus: Il primo colpo di Cherubini spiazza i tifosi bianconeri ... giovane talento brasiliano che piaceva anche a Napoli, Benfica e Milan. Beffati tutti: tutto fatto ... 'Giocatore tra i più in vista della sua generazione, ruolo utile, preso battendo la concorrenza ...

Juventus, è fatta per Kaio Jorge: operazione da 4 milioni. Le news di calciomercato Kaio Jorge sarà un giocatore della Juventus. I bianconeri si sono assicurati le prestazioni del talento classe 2002 di proprietà del Santos, vincendo la concorrenza del Milan. Una trattativa conclusa nelle ultime ore con i bianconeri che hanno trovato l'accordo definitivo con il club paulista. Kaio Jorge si trasferirà alla Juventus a titolo definitivo.

Milan, concorrenza per Vignato: c'è mezza Europa sul baby gioiello Calcio News 24 Juventus, arriva l’attaccante: è fatta per Kaio Jorge, soluzione importante per Allegri La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato, il club bianconero si muove in entrata ed uscita con l’obiettivo di rinforzare la rosa per la prossima stagione. Il rendimento con Andrea Pirlo in ...

Kaio Jorge Juventus: Operazione conclusa, si aspetta il calciatore KAIO JORGE JUVENTUS - Kaio Jorge sarà un nuovo giocatore della Juventus. La trattativa con il Santos è definita, ora si attende l’arrivo del giovane ...

... giovane talento brasiliano che piaceva anche a Napoli, Benfica e. Beffati tutti: tutto fatto ... 'Giocatore tra i più in vista della sua generazione, ruolo utile, preso battendo la...Kaio Jorge sarà un giocatore della Juventus. I bianconeri si sono assicurati le prestazioni del talento classe 2002 di proprietà del Santos, vincendo ladel. Una trattativa conclusa nelle ultime ore con i bianconeri che hanno trovato l'accordo definitivo con il club paulista. Kaio Jorge si trasferirà alla Juventus a titolo definitivo.La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato, il club bianconero si muove in entrata ed uscita con l’obiettivo di rinforzare la rosa per la prossima stagione. Il rendimento con Andrea Pirlo in ...KAIO JORGE JUVENTUS - Kaio Jorge sarà un nuovo giocatore della Juventus. La trattativa con il Santos è definita, ora si attende l’arrivo del giovane ...