Meteo, le previsioni in Campania di domenica 1 agosto 2021 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiornata estiva quella di domenica 01 agosto 2021. Diamo uno sguardo alla previsioni Meteo che riguardano la Campania. Avellino – Rispetto alle altre province campane, il termometro in Irpina dovrebbe fermarsi intorno ai 35° ma la giornata sarà comunque di quelle calde e soleggiate. agosto si apre all’insegna dell’estate nell’avellinese. Da segnalare solo possibili venti previsti per le prime ore del pomeriggio. Benevento – Nessuna tregua dal caldo estivo sul Sannio. Anche oggi la colonnina di mercurio salirà fino a sfiorare i 40° nelle prime ore ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiornata estiva quella di01. Diamo uno sguardo allache riguardano la. Avellino – Rispetto alle altre province campane, il termometro in Irpina dovrebbe fermarsi intorno ai 35° ma la giornata sarà comunque di quelle calde e soleggiate.si apre all’insegna dell’estate nell’avellinese. Da segnalare solo possibili venti previsti per le prime ore del pomeriggio. Benevento – Nessuna tregua dal caldo estivo sul Sannio. Anche oggi la colonnina di mercurio salirà fino a sfiorare i 40° nelle prime ore ...

Advertising

Corriere : Meteo, alle 18 attesi forti temporali In Lombardia è allerta arancione - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, ancora ondate di calore e temperature oltre i 40 gradi – LE PREVISIONI -… - anteprima24 : ** #Meteo, le #Previsioni in #Campania di domenica 1 agosto 2021 ** - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di #Meteo #LagoMaggiore per la giornata di oggi —> - zazoomblog : Previsioni Meteo della Mattina di Domenica 1 Agosto 2021 - #Previsioni #Meteo #della #Mattina -