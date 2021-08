Menta piperita | benefici e ricette da gustare nei giorni più afosi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 1 agosto 2021) Ma che caldo fa! Il mantra che ci accompagna nelle giornate più soffocanti può essere interrotto, almeno per un po’, da qualche rimedio rinfrescante alla portata di tutti. Il segreto risiede nelle foglioline di una delle piante aromatiche più diffuse nei nostri balconi e giardini: la menta piperita. La piantina dalla foglia verde intenso, infatti, vanta un aroma molto forte. Il motivo? Rispetto alle centinaia di varietà di menta presenti in natura è particolarmente ricca di oli essenziali e di mentolo. Proprio questa sostanza si rivela una sferzata di freschezza in bevande, piatti e lozioni per il corpo. Ma non solo.