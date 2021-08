Medici di famiglia e due nuovi primari, la sanità si rafforza per le emergenze: due nomine ufficializzate, ecco quali (Di domenica 1 agosto 2021) FERMO - La Tac del pronto soccorso pronta a inizio settembre. La Cardiotac di Radiologia per i primi mesi del 2022. Colonne laparoscopiche e laser per la chirurgia urologica acquistati. Dieci Medici ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 1 agosto 2021) FERMO - La Tac del pronto soccorso pronta a inizio settembre. La Cardiotac di Radiologia per i primi mesi del 2022. Colonne laparoscopiche e laser per la chirurgia urologica acquistati. Dieci...

Advertising

cettinaraniolo : RT @polizzi_vito: Vaccini e medici di famiglia, sindacati incontrano il manager dell'Asp Ragusa - LassatemeNpace2 : @mentecritica Perché pensate che a questi importi qualcosa della gente.Ecco perché vi stupite ancora.Purtroppo i Me… - marinellazetti : In Italia non ci sono più medici di famiglia #sanita #medicodibase - lanfrancopavani : RT @giorgio_gori: SOS medici di famiglia. In Lombardia solo nel 2022 ne andranno in pensione 448, in Campania 425 medici, nel Lazio 334, e… - ElySiosopulos : RT @sarafunaro: Torna il caldo. Il nostro pensiero va ai nostri anziani. Ricordo i servizi attivi e invito i medici di famiglia a segnalarl… -