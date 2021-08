Mauro e Nino | il podio che rovescia il mondo

Advertising

Coninews : A #CasaItalia si fa il pieno di medaglie con Simo, Ody, Maria, Mauro, Lucilla e Nino! ?? #ItaliaTeam #Tokyo2020 - giomalago : Storie speciali, medaglie importanti, gioie infinite: #ItaliaTeam sempre protagonista a #Tokyo2020.Complimenti a… - aubelluzzo : RT @giomalago: Storie speciali, medaglie importanti, gioie infinite: #ItaliaTeam sempre protagonista a #Tokyo2020.Complimenti a @mauro_nesp… - flamanc24 : RT @Coninews: A #CasaItalia si fa il pieno di medaglie con Simo, Ody, Maria, Mauro, Lucilla e Nino! ?? #ItaliaTeam #Tokyo2020 - SSFonlus : RT @giomalago: Storie speciali, medaglie importanti, gioie infinite: #ItaliaTeam sempre protagonista a #Tokyo2020.Complimenti a @mauro_nesp… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Nino

Quotidiano.net

... a Parigi nel 1900, per arrivare al podio numero 602, quello del sollevatore di pesiPizzolato,... Sul podio di Tokyo 2020, oggi, è salito, non senza rimpianti per l'oro solo sfiorato, anche...Tortu lo raggiunge in semifinale Chi èNespoli, medaglia d'argento nel tiro con l'arco a ... Una storia adesso archiviata perchéè un bronzo a cinque cerchi che in nemmeno 25 anni ha già ...Nespoli argento nell’arco, Pizzolato bronzo nel sollevamento pesi: quando le piccole federazioni sanno vincere più delle grandi ...TOKYO. – Tokyo 2020 ha virato la boa di metà Olimpiade: per l’Italia nel secondo sabato di gare sono piovute medaglie, ma ancora senza l’oro. Un argento e tre bronzi hanno permesso di sfondare il muro ...