Marcell Jacobs vince l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Le foto più sexy

(Di domenica 1 agosto 2021) Il campione olimpico, insieme agli altri atleti italiani, sta facendo sognare tutti i tifosi italiani a questedi. Il giovane velocista sta realizzando record su record, come vedremo in seguito nel dettaglio, e sta facendo molto parlare di sé. Adesso ha vintoolimpico nella stessa giornata del trionfo L'articolo proviene da Novella 2000.

Abbraccio in pista nello stadio Olimpico di Tokyo per, campione olimpico nei 100 metri, e Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto. I due azzurri hanno entrambi festeggiato con il Tricolore sulle spalle.oro nei 100 ...il primo italiano della storia a vincere una medaglia in questa disciplina alle ...Marcell Jacobs andrà a caccia della medaglia sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma con la consapevolezza di poter battagliare davvero per il titolo. Il velocista si è scatenato in semifinale, ...Marcell Jacobs è d’oro. Due ore dopo aver infranto il record europeo sui 100 metri, si supera di nuovo. Il cronometro segna stavolta 9?80, quattro centesimi più veloce del suo miglior tempo fatto regi ...