Marcell Jacobs nella storia: primo italiano in finale dei 100 metri e record europeo | VIDEO (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs continua a scrivere la storia dell’atletica italiana. Arrivato terzo in semifinale dei cento metri, è il primo italiano ad accedere alla finale della gara più iconica delle Olimpiadi. E lo ha fatto al termine di una gara entusiasmante, durata ancora meno di quella di ieri in semifinale, quando aveva stabilito il nuovo record italiano. Jacobs ha corso in 9’’84, stabilendo il record europeo (il precedente apparteneva a Vicaut e Obikwelu, 9”86) ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)continua a scrivere ladell’atletica italiana. Arrivato terzo in semidei cento, è ilad accedere alladella gara più iconica delle Olimpiadi. E lo ha fatto al termine di una gara entusiasmante, durata ancora meno di quella di ieri in semi, quando aveva stabilito il nuovoha corso in 9’’84, stabilendo il(il precedente apparteneva a Vicaut e Obikwelu, 9”86) ...

ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - davidedalleave : RT @MarcoJuric: Forse non è chiaro cosa sia 9.84. E #Tamberi lo sottolinea “Ma che ca… hai fatto”. ???? Mostruoso Marcell #Jacobs . #Athletic… - oldo_bis : RT @mariobianchi18: Impressionante Marcell #Jacobs, in finale dei 100 m. a Tokyo: 9.84, record europeo. #mammamia -