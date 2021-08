Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi | primo in 9?80

(Di domenica 1 agosto 2021) Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - vetustissima : RT @ItaliaTeam_it: TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @a… - clairesjam : RT @ItaliaTeam_it: TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @a… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs

Raggiunge la finale invececon il record italiano ed europeo: 9'84. Finale anche per Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli con il tempo di 47"93. Simone Biles si ritira anche dalla ..."Vedo il nuovo Usain Bolt", dice Viviana, la madre diche ha seguito la semifinale del figli in tv, da Desenzano del Garda dove vive, nel Bresciano. "Sono emozionantissima, sapevo che ...Marcell Jacobs si è qualificato alla Finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021! Il velocista si è inventato una spettacolare magia nella semifinale, ha corso uno straripante 9.84 (nuovo record ...Classe 1994, Lamot Marcell Jacobs ha segnato la storia dell’atletica italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Chi è? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Fonte Foto Marcell Jacobs non ha perso il suo a ...