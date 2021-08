Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo 2020: è italiano l’uomo più veloce al mondo! (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs nella storia: il velocista azzurro è il primo italiano a vincere un oro Olimpico nella finale dei 100 metri. Italo-americano, ha fatto segnare record su record per tutta la sua carriera tra giovanili e Fiamme Oro. Record italiano ed europeo in due giorni di sprint, poi la grande gara che gli è valsa lo storico traguardo. Marcell Jacobs medaglia d’oro nel 100 metri a Tokyo! Incredibile risultato alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Marcell ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 1 agosto 2021)nella storia: il velocista azzurro è il primoa vincere un oro Olimpico nella finale dei 100. Italo-americano, ha fatto segnare record su record per tutta la sua carriera tra giovanili e Fiamme Oro. Recorded europeo in due giorni di sprint, poi la grande gara che gli è valsa lo storico traguardo.nel 100! Incredibile risultato alle Olimpiadi di...

