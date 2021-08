Marcell Jacobs | la freccia azzurra venuta dal Texas | dal salto in lungo a Desenzano alla scoperta di essere veloce | molto veloce | il più veloce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 agosto 2021) Prima delle Olimpiadi c’era una speranza che girava nel mondo dell’atletica leggera italiana, una sorta di sussurro che ci sembrava fin troppo incredibile anche solo immaginare: in questa Olimpiade possiamo piazzare un azzurro in finale nei 100 metri maschili. Era un sogno, una speranza appunto, forse un miraggio. C’era un uomo che poteva farlo, soltanto un uomo, si chiamaLamonte ha 26 anni.nasce a El Paso, in, il 26 settembre 1994, da madre italiana e papa americano. Dopo pochi anni l’amore fra il padre e la madre finisce e lui segue la madre adel Garda e inizia a ...