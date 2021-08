Marcell Jacobs ha scritto la storia

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 1 agosto 2021) «Forse stanotte, guardando il soffitto perché non riuscirò a prendere sonno, realizzerò veramente quello che è successo». In 120 anni di Olimpiadi, mai un uomo con la maglietta azzurra si era presentato ai blocchi di partenza di una finale dei 100 metri, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Ce l’aveva fatta solo Giuseppina Leone, nel 1956 a Melbourne (quinta) e nel 1960 a Roma (bronzo). Quest’anno Lamont, nato il 26 settembre 1994 da padre texano e madre italiana ad Alto Paso (California) per trasferirsi a due anni sulle rive del lago di Garda (Desenzano), ha riladella velocità ...