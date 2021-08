Marcell Jacobs Finale 100 metri Olimpiadi Tokyo | la corsia dell’azzurro e gli avversari

(Di domenica 1 agosto 2021)andrà a caccia della medaglia sui 100alledi2021, ma con la consapevolezza di poter battagliare davvero per il titolo. Il velocista si è scatenato in semi, dove ha firmato il nuovo record europeo (maestoso 9.84). L’azzurro non ha però vinto la sua serie, visto che il cinese Bingtian Su (9.83) e lo statunitense Ronnie Baker (9.83) hanno saputo fare meglio di un soffio. Il nostro portacolori accede così all’atto conclusivo con un tempo di ripescaggio e non avrà il vantaggio di correre nelle corsie centrali....

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs

INVIATA A TOKYO. Si continua a sognare e ad andare velocissimo sulla pista dello stadio olimpico di Tokyo: in semifinalefirma il record europeo in 9"84, supera Obikvelu e Vicaut e non è l''unico capace di piazzare un cronometro speciale. Si superano limiti come scartare caramelle in un accesso alla ...Il nome non vi deve ingannare, perchéè italianissimo . Anche se è nato a El Paso, in Texas. Ha (quasi) 27 anni e dagli Stati Uniti si è trasferito nel nostro Paese con la madre quando era ancora un bambino. Da Desenzano ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs è in finale nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro ha chiuso la terza semifinale al 3° posto correndo in 9?84, nuovo record europeo. E’ il p ...Marcell Jacobs ce l’ha fatta, il velocista azzurro è riuscito a staccare il pass per la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, la gara più attesa in assoluto dei Giochi. Uno straripante 9.84 il ...