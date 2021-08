Marcell Jacobs fa la storia: è il primo italiano in finale nei 100 metri alle Olimpiadi. Correrà per l’oro alle 14.50. Filippo Tortu eliminato (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs fa la storia dell’atletica leggera italiana: sarà il primo azzurro a correre una finale dei 100 metri in un’Olimpiade. Il poliziotto 26enne nato a El Paso, in Texas, e cresciuto a Desenzano del Garda ha chiuso la sua finale al terzo posto correndo in 9?84, nuovo record europeo. eliminato invece Filippo Tortu, che ha chiuso la sua semifinale al settimo posto in 10?16. La finale è in programma alle 14.50. Articolo in aggiornamento L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)fa ladell’atletica leggera italiana: sarà ilazzurro a correre unadei 100in un’Olimpiade. Il poliziotto 26enne nato a El Paso, in Texas, e cresciuto a Desenzano del Garda ha chiuso la suaal terzo posto correndo in 9?84, nuovo record europeo.invece, che ha chiuso la sua semial settimo posto in 10?16. Laè in programma14.50. Articolo in aggiornamento L'articolo ...

