Marcell Jacobs eroe eterno! L’Italia vince le Olimpiadi nei 100 metri! Sei un mito | oltre la leggenda!

L'uomo più veloce del mondo è italiano! Nelle vene dell'essere vivente più rapido della terra scorre il sangue del Bel Paese. Marcell Jacobs ha sbancato tutto lo sbancabile, ha travolto tutto quello che c'era da abbattere, ha demolito tutto quello che c'era da sbriciolare. Semplicemente: ha trionfato. Marcell Jacobs si è laureato Campione Olimpico dei 100 metri! Sì, nella gara più prestigiosa e più iconica, quella che cattura l'attenzione di mezzo pianeta, quella più mediatica e più seguita a ogni latitudine del globo. Quella più ancestrale, quella che ci riporta quasi a un momento preistorico: la medaglia ...

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - AlessiaSchimme1 : RT @ItaliaTeam_it: TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @a… - genovesergio76 : RT @Libero_official: Tokyo 2020, non è un sogno: Marcell Jacobs d'oro nei 100 metri. Lui e Gimbo, i 15 minuti più belli per l'atletica ital… -