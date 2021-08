Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi oro alle Olimpiadi, Renzi: “Viva l’Italia” (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – “Ricordo come fosse ora il dolore di cinque anni fa per l’infortunio che gli impedì di essere a Rio. Oggi Gimbo Tamberi si è preso una rivincita meravigliosa. Un oro pazzesco”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), commenta la medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi di Tokyo. E, in un altro post, aggiunge parlando di Marcell Jacobs: “E adesso anche Jacobs! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di orgoglio e commozione. Che bello lo sport, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – “Ricordo come fosse ora il dolore di cinque anni fa per l’infortunio che gli impedì di essere a Rio. Oggi Gimbosi è preso una rivincita meravigliosa. Un oro pazzesco”. Così il leader di Italia, Matteo(foto), commenta la medaglia d’oro didi Tokyo. E, in un altro post, aggiunge parlando di: “E adesso anche! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di orgoglio e commozione. Che bello lo sport, ...

Advertising

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - lunastortaaaa : RT @NonSoloJuve: I parenti di #Jacobs a Manerba del Garda, nell’hotel gestito dalla mamma di Marcell: - OmniaFootball : Un vecchio pezzo di Marcell per farsi una cultura, sportiva e non -