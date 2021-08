Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi oro alle Olimpiadi | Gelmini | “Siete nella storia”

(Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – “Ma quante emozioni ci hanno regalato oggi questi due ragazzi?, da Desenzano del Garda a Tokyo, per conquistare la medaglia d’oro nei 100 metri. Oro anche pernel salto in alto., ragazzi!”. Lo scrive su Facebook Mariastella(foto), Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. L'articolo L'Opinionista.

Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva il "grande apprezzamento e la soddisfazione" per gli ori olimpici di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Marcell Jacobs nei cento metri. Dal Quirinale ricordano che quando il capo dello Stato ha consegnato agli atleti olimpici e paralimpici le bandiere, si era concordato che quanti avessero conquistato ... Eppure, nella lista di quelli come Owens ci finisce in questo primo giorno di agosto, Marcell Jacobs. Più veloci, più in alto, più forte forse non si potrà più. Ma resta questo 1 agosto di 100 metri ... Marcell Jacobs è il Dio della Velocità. L'uomo più veloce della Terra è un italiano, colui che ha vinto la medaglia d'oro sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista si è inventato un'aut ...