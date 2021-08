Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi oro alle Olimpiadi, Fontana: “La domenica della vita” (Di domenica 1 agosto 2021) MILANO – “La domenica della vita! Un salto e uno scatto che portano l’Italia sul tetto del mondo! Gianmarco Tamberi vola nel cielo giapponese e Marcel Jacobs è il razzo di Tokyo: due medaglie d’oro più che fantastiche! Grazie ragazzi!!!”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook. In un secondo post, pubblicato successivamente, Fontana si è poi concentrato sulla figura di Jacobs, scrivendo: “L’uomo più veloce del mondo è di Desenzano del Garda. È destino della Lombardia ... Leggi su lopinionista (Di domenica 1 agosto 2021) MILANO – “La! Un salto e uno scatto che portano l’Italia sul tetto del mondo!vola nel cielo giapponese e Marcelè il razzo di Tokyo: due medaglie d’oro più che fantastiche! Grazie ragazzi!!!”. Così il governatoreLombardia Attiliosulla sua pagina Facebook. In un secondo post, pubblicato successivamente,si è poi concentrato sulla figura di, scrivendo: “L’uomo più veloce del mondo è di Desenzano del Garda. È destinoLombardia ...

Advertising

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - alberto_coghi : RT @delinquentweet: 'Tutto valido stavolta, è una buona partenza, cattiva invece per Su Bingtian, Marcell Jacobs parte, Marcell Jacobs va-… - grafuio : RT @Eurosport_IT: Una progressione leggendaria: Marcell Jacobs, hai fatto la storia ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam ht… -