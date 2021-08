Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi oro alle Olimpiadi | Carfagna | “Italia sempre più nella storia”

Advertising

Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : TUTTO VERO: MARCELL JACOBS È CAMPIONE OLIMPICO NEI 100 METRI ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs | #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - Pluviophile_G : RT @Ri_Ghetto: L'Italia che vince LA GARA REGINA delle Olimpiadi con Marcell Jacobs proprio per dire al mondo: vi pareva che facevamo schif… - FCaligaris : RT @RivistaUndici: Era fine giugno a Roma e Marcell, stupendoci un po', ci aveva detto: «Voglio di più. Voglio vincere il più possibile, vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs

Un giorno storico per l'atletica italiana.oro olimpico nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, rappresentano due trionfi senza precedenti per lo sport azzurro. Celebrati in tutto il mondo, a cominciare dal ...Subito dopo la conclusione della finale dei 100, Gianmarco Tamberi - che stava festeggiando con il gesso portato a Rio 2016 - è corso ad abbracciare il compagno azzurro, l'uomo più ...ROMA - "Quanta emozione! L’Italia sempre più nella storia di Tokyo 2020. Fantastici oggi Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Fantastico tutto l’Italia ...PADOVA. Vola sui social l'hashtag #noncicredo per celebrare la meraviglia e l'incredulità del doppio oro olimpico di Jacobs nei 100 metri e quello ex aequo di Tamberi nel salto in alto. «Oggi si è scr ...