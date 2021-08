Marcell Jacobs è fidanzato? Lo stato sentimentale dell’uomo dei record dell’atletica italiana

(Di domenica 1 agosto 2021) Nato a El Paso il 26 settembre del 1994,sta scrivendo la storia. Perché, al netto del nome e dei natali, è assolutamente italiano: la madre si chiama Viviana Masini e lui è cresciuto a Desenzano del Garda. E dai 10 anni ha iniziato a praticare l’atletica leggera, per la fortuna dell’Italia intera. In queste edizioni delle Olimpiadi sta ottenendo risultati importantissimi, divenendo frattanto il primo italiano a qualifcarsi alla finale dei 100 metri piani, una delle gare più importanti dei giochi. E così dopo il primato italiano (con il tempo di 9”94) nella ...

Advertising

ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - gnomini : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ???????? La… - T0cac0caN2 : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ???????? La… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs

fa la storia dell'atletica leggera italiana: sarà il primo azzurro a correre una finale dei 100 metri in un' Olimpiade . Il poliziotto 26enne nato a El Paso , in Texas, e cresciuto a ...Mitica prestazione diche ha corso la semifinale olimpica dei 100 metri in 9"84 e ha stabilito il record europeo. Migliorato il 9"86 del portoghese Francis Obikwelu che risaliva al 22 agosto 2004. Il 27 enne ...Nei 400 ostacoli invece c’è Alessandro Sibilio. E poi non dimentichiamoci i 100 metri, con i nostri Filippo Tortu e Lamont Marcell Jacobs. 2:10 Lancio del martello donne Qualificazioni (tifiamo Italia ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs è in finale nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro ha chiuso la terza ...