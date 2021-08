Marcell Jacobs | chi è il campione | la vita del più veloce del mondo

(Di domenica 1 agosto 2021) Il nome non vi deve ingannare, perchéè italianissimo. Anche se è nato a El Paso, in Texas. Ha (quasi) 27 anni e dagli Stati Uniti si è trasferito nel...

Oro olimpico nei 100 metri ai Giochi di Tokyo, primatista italiano ed europeo col tempo di 9''84, il velocista azzurro Lamont, classe 1994, dopo aver praticato il basket, seguendo le orme del padre texano, e il calcio, a 10 anni si è lasciato tentare dallo sprint e ha cominciato a frequentare la pista di ...Leggi Anchemedaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi: l'uomo più veloce del mondo è un italiano. Vince la finale a Tokyo in 9 80 Il destino è in quel momento però che gira, perché ...Marcell Jacobs ha firmato un'impresa ai limiti del surreale e ha vinto i 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista italiano ha trionfato in quella che è universalmente considerata come la g ...Tutti in fila dietro Marcell Jacobs, l'italiano arrivato al Texas è medaglia d'oro e si laurea campione olimpico.