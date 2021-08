(Di domenica 1 agosto 2021) Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di L, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla. Li riportiamo di seguito. Via Pergola, tratto ...

Advertising

zazoomblog : Manutenzioni e opere ecco come cambia la viabilità a Lecco - #Manutenzioni #opere #cambia -

Ultime Notizie dalla rete : Manutenzioni opere

LeccoToday

Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di Lecco , per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità . Li riportiamo di seguito. Via Pergola, tratto ...... una delle ultimein via di completamento da tenersi stretta, la patente di carrettiera di ... inevitabili, e cantieri per le) ma vista dall'interno, o meglio direttamente sull'...IL REPORTAGECirca 35 chilometri dei 131 complessivi a doppio senso di marcia su unica carreggiata tra Perugia e Ancona. L'estate della ripartenza dopo il Covid consegna alla strada ...Montopoli. Interventi nelle scuole, manutenzione della pubblica illuminazione, delle strade e dei percorsi pedonali. Sono queste alcune delle opere pubbliche di prossima progettazione e successiva can ...