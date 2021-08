Maltempo, tempesta di ghiaccio su pascoli e alpeggi: sale il conto dei danni per l’agricoltura (Di domenica 1 agosto 2021) Bergamo. È sempre più salato il conto dei danni per l’agricoltura bergamasca con l’ultima perturbazione di questa pazza estate che ha investito a macchia di leopardo diverse aree della Valle Brembana, Valle Imagna e Valle Seriana con violenti nubifragi e grandinate. È quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Bergamo sugli effetti dell’ondata di Maltempo che si è verificata nelle ultime ore. Ad Averara e a Valtorta, in Valle Brembana, prati e pascoli sono stati imbiancati dalla grandine con gravi problemi per il taglio dei prati e il pascolamento in alpeggio. A Sant’Omobono Terme ... Leggi su bergamonews (Di domenica 1 agosto 2021) Bergamo. È sempre più salato ildeiperbergamasca con l’ultima perturbazione di questa pazza estate che ha investito a macchia di leopardo diverse aree della Valle Brembana, Valle Imagna e Valle Seriana con violenti nubifragi e grandinate. È quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Bergamo sugli effetti dell’ondata diche si è verificata nelle ultime ore. Ad Averara e a Valtorta, in Valle Brembana, prati esono stati imbiancati dalla grandine con gravi problemi per il taglio dei prati e il pascolamento ino. A Sant’Omobono Terme ...

